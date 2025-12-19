  1. Главная
После пожара в "трешке" на проспекте Ударников женщина попала в больницу
Сегодня, 12:59
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В Красногвардейском районе днем 8 января произошел квартирный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на проспекте Ударников, 21к1, поступило спасателям в 11:56. 

На кухне площадью 8 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка на 1 квадратном метре. К 12:32 с огнем справились. В результате пострадала женщина, сотрудники скорой помощи госпитализировали ее в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре в общежитии в Пушкине пострадал мужчина. Полыхали комната и коридор. 

Фото: Piter.TV 

