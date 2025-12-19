После пожара в "трешке" на проспекте Ударников женщина попала в больницу

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В Красногвардейском районе днем 8 января произошел квартирный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на проспекте Ударников, 21к1, поступило спасателям в 11:56.

На кухне площадью 8 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка на 1 квадратном метре. К 12:32 с огнем справились. В результате пострадала женщина, сотрудники скорой помощи госпитализировали ее в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Piter.TV