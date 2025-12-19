При пожаре в общежитии в Пушкине пострадал мужчина

В Пушкинском районе Петербурга ночью 8 января произошел пожар с пострадавшим. Об этом сообщили в МЧС России.
Информация о возгорании на территории Павильона Урицкого, 20, поступила на пульт спасателей в 02:15. Полыхали комната и коридор в общежитии. Потушили огонь в 04:08.
В результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ломоносове полыхало производственное здание. Огонь охватил 300 квадратных метров.
Фото: Piter.TV
