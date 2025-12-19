  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При пожаре в общежитии в Пушкине пострадал мужчина
Сегодня, 9:32
75
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре в общежитии в Пушкине пострадал мужчина

0 0

К ликвидации огня привлекали 14 сотрудников МЧС и три единицы техники.

В Пушкинском районе Петербурга ночью 8 января произошел пожар с пострадавшим. Об этом сообщили в МЧС России. 

Информация о возгорании на территории Павильона Урицкого, 20, поступила на пульт спасателей в 02:15. Полыхали комната и коридор в общежитии. Потушили огонь в 04:08. 

В результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ломоносове полыхало производственное здание. Огонь охватил 300 квадратных метров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, пушкинский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии