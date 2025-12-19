При пожаре в общежитии в Пушкине пострадал мужчина

К ликвидации огня привлекали 14 сотрудников МЧС и три единицы техники.

В Пушкинском районе Петербурга ночью 8 января произошел пожар с пострадавшим. Об этом сообщили в МЧС России.

Информация о возгорании на территории Павильона Урицкого, 20, поступила на пульт спасателей в 02:15. Полыхали комната и коридор в общежитии. Потушили огонь в 04:08.

В результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV