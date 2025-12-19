В Ломоносове полыхало производственное здание. Есть пострадавший

Огонь охватил 300 квадратных метров.

В Петродворцовом районе Петербурга утром 6 января загорелось производственное здание. Об этом сообщили в МЧС России.

Информация о пожаре на Угольной улице в Ломоносове поступила на пульт спасателей в 09:49. Огонь охватил 300 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 12:01.

В результате пострадал мужчина, его увезли в больницу. Тушили пожар 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Советской улице загорелся склад на площади 250 "квадратов". По предварительным данным, пострадавших нет, сведения уточняются.

