Сегодня, 12:47
В Ломоносове полыхало производственное здание. Есть пострадавший

Огонь охватил 300 квадратных метров.

В Петродворцовом районе Петербурга утром 6 января загорелось производственное здание. Об этом сообщили в МЧС России. 

Информация о пожаре на Угольной улице в Ломоносове поступила на пульт спасателей в 09:49. Огонь охватил 300 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 12:01. 

В результате пострадал мужчина, его увезли в больницу. Тушили пожар 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Советской улице загорелся склад на площади 250 "квадратов". По предварительным данным, пострадавших нет, сведения уточняются. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

