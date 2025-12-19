На Советской улице загорелся склад на площади 250 "квадратов"

Тушили огонь 18 спасателей и четыре единицы техники.

В Выборгском районе утром 6 января произошел крупный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, на Советской улице, 37, в 10:15 загорелось складское здание на площади 250 "квадратов".

По предварительным данным, пострадавших нет, сведения уточняются. Открытое горение ликвидировали в 10:54. Тушили огонь 18 спасателей и четыре единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что смертельный пожар в деревне Клопицы обернулся уголовным делом. Двое мужчин погибли из-за отравления угарным газом.

Фото: Piter.TV