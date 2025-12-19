Смертельный пожар в деревне Клопицы обернулся уголовным делом

Предварительно, мужчины погибли из-за отравления угарным газом.

Следователи Волосовского района Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ после смертельного пожара в деревне Клопицы. Об этом сообщили в СК РФ.

Возгорание произошло 5 января в многоквартирном доме. На месте происшествия были обнаружены тела двоих мужчин 57 и 58 лет. Предварительно, они погибли из-за отравления угарным газом.

Назначены судебно-медицинские и пожаротехническая экспертизы, также допрашивают очевидцев. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"