  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смертельный пожар в деревне Клопицы обернулся уголовным делом
Сегодня, 10:47
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Смертельный пожар в деревне Клопицы обернулся уголовным делом

0 0

Предварительно, мужчины погибли из-за отравления угарным газом.

Следователи Волосовского района Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ после смертельного пожара в деревне Клопицы. Об этом сообщили в СК РФ. 

Возгорание произошло 5 января в многоквартирном доме. На месте происшествия были обнаружены тела двоих мужчин 57 и 58 лет. Предварительно, они погибли из-за отравления угарным газом. 

Назначены судебно-медицинские и пожаротехническая экспертизы, также допрашивают очевидцев. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на улице Софьи Ковалевской в Петербурге погиб мужчина. В комнате площадью 20 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

Теги: клопицы, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии