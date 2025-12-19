Во время пожара на Софьи Ковалевской погиб мужчина

В комнате площадью 20 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов".

В Калининском районе Петербурга накануне вечером произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС России.

Информация о возгорании на улице Софьи Ковалевской, 13к3, поступила на пульт спасателей 5 января в 20:21. В комнате площадью 20 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". Ликвидировали огонь в 21:01. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.

Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV