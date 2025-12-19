  1. Главная
Во время пожара на Софьи Ковалевской погиб мужчина
Сегодня, 9:33
В комнате площадью 20 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов".

В Калининском районе Петербурга накануне вечером произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС России. 

Информация о возгорании на улице Софьи Ковалевской, 13к3, поступила на пульт спасателей 5 января в 20:21. В комнате площадью 20 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". Ликвидировали огонь в 21:01. На месте происшествия обнаружили тело мужчины. 

Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Пограничника Гарькавого полыхала однокомнатная квартира. К счастью, никто не пострадал, эвакуировали 20 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица софьи ковалевской
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

