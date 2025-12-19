На Пограничника Гарькавого полыхала однокомнатная квартира

Потушить пожар удалось в 06:10 силами 15 спасателей и 3 спецмашин.

Утром на улице Пограничника Гарькавого, дом 5, корпус 1, вспыхнул пожар в жилой квартире. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу уточняют, что возгорание произошло в однокомнатной квартире площадью 35 кв.м., причем пламя распространилось по всему помещению.

Потушить пожар удалось в 06:10 силами 15 спасателей и 3 специальных машин.

9 жильцов были своевременно эвакуированы из дома. Данные о возможных травмах или повреждениях остаются предметом проверки. В целях безопасности спасательные бригады эвакуировали 20 человек из здания. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует. Операцию обеспечивали 5 единиц специализированной техники и команда из 23 пожарных.

Ранее мы сообщили о том, что с места пожара на Куйбышева эвакуировали 20 человек.

Фото: Piter.TV