С места пожара на Куйбышева эвакуировали 20 человек

Пожар произошел поздно ночью в Петроградском районе Петербурга и успешно ликвидирован сотрудниками МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом здании на улице Куйбышева, где огонь охватил пространство площадью 100 кв.м. на уровне мансарды. В 3:01 класс пожара был повышен до номера 1БИС. В 4:36 очаг возгорания был локализован, дополнительное обозначение 1БИС убрано, продолжились работы по ликвидации огня по обычному классу №1. Полностью пожар устранён в 7:49.

В целях безопасности спасательные бригады эвакуировали 20 человек из здания. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует. Операцию обеспечивали 5 единиц специализированной техники и команда из 23 пожарных.

Фото: Piter.TV