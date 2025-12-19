На Челюскина сгорели 5 бытовок

Огонь был полностью ликвидирован в 08:52 утра, и, согласно официальным данным, никто не пострадал.

Утро 2 января ознаменовалось возникновением пожара в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, ликвидация которого заняла почти два часа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о возгорании, возникшем рядом с домом №10 на улице Челюскина, поступило в службу оперативного реагирования в 07:02 утра.

Пожарные подразделения прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и выяснили, что горят пять временных хозяйственных строений (бытовых вагончиков) на площади около 100 квадратных метров.

Огонь был полностью ликвидирован в 08:52 утра, и, согласно официальным данным, никто не пострадал. Для оперативной ликвидации очага возгорания были мобилизованы три специальных транспортных средства и задействованы 15 сотрудников службы спасения.

