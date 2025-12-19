Огонь охватил балкон в квартире на проспекте Энгельса

Площадь горения составила 3 кв.м.

В ночь на пятницу, 2 января, в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Информацию о случившемся предоставила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В 00:41 поступили сведения о пожаре на проспекте Энгельса, дом 123. Огонь распространился на балкон квартиры общей площадью 4 кв.м., площадь горения составила 3 кв.м. Полностью ликвидировано возгорание было в 00:52.

Сотрудники МЧС отмечают отсутствие пострадавших. Для устранения возгорания задействовали 2 пожарных автомобиля и 10 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в трех эллингах в Кронштадте тушили по повышенному номеру 1-БИС. Спасатели незамедлительно прибыли на место события и оценили ситуацию как критичную. Уже спустя полтора часа — в 00:14 минут — пламя удалось ограничить и предотвратить распространение, а окончательно справиться с огнем сотрудникам пожарной службы удалось лишь к 1:30. По данным ведомства, жертв и пострадавших среди людей не зафиксировано.

Фото: Piter.TV