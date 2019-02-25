  1. Главная
Восьмиклассника госпитализировали после падения с высоты на Комендантском
Сегодня, 14:59
По предварительным данным, перед происшествием у мальчика случился конфликт с матерью.

На Комендантском проспекте в Петербурге ученик восьмого класса выпал из окна. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, пишет "Фонтанка". 

Уточняется, что 14-летний школьник пострадал накануне днем. Подростка, лежавшего на земле, заметили прохожие, они и вызвали скорую помощь и полицию. По предварительным данным, перед происшествием у мальчика случился конфликт с матерью: женщина выключила компьютер. 

Воспитывается юноша в неполной семье. По факту произошедшего начата проверка. 

Ранее на Piter.TV: при попытке скрыться от полицейских петербуржец выпал из окна на проспекте Маршака. 

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский проспект, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

