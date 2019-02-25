Восьмиклассника госпитализировали после падения с высоты на Комендантском

На Комендантском проспекте в Петербурге ученик восьмого класса выпал из окна. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, пишет "Фонтанка".
Уточняется, что 14-летний школьник пострадал накануне днем. Подростка, лежавшего на земле, заметили прохожие, они и вызвали скорую помощь и полицию. По предварительным данным, перед происшествием у мальчика случился конфликт с матерью: женщина выключила компьютер.
Воспитывается юноша в неполной семье. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее на Piter.TV: при попытке скрыться от полицейских петербуржец выпал из окна на проспекте Маршака.
