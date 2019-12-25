  1. Главная
При попытке скрыться от полицейских петербуржец выпал из окна на Маршака
Сегодня, 8:54
У него зафиксировали в больнице ушиб легких, закрытую травму грудной клетки и перелом правой голени.

Мужчина пытался сбежать от полицейских через окно на втором этаже в Петербурге. Он получил серьезные травмы, пишет 10 октября "Фонтанка". 

Отмечается, что инцидент случился на проспекте Маршака, пострадавшим оказался 32-летний местный житель. У него зафиксировали в больнице ушиб легких, закрытую травму грудной клетки и перелом правой голени. Также были задержаны еще двое молодых людей. 

На группу злоумышленников написал заявление 24-летний мужчина: на Муринской дороге они избили и обокрали его на 90 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: пятилетний мальчик выпал из окна на Пулковском шоссе. 

Фото: Piter.TV 

