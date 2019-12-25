Пятилетний мальчик выпал из окна на Пулковском шоссе

В Петербурге на Пулковском шоссе пятилетний ребенок из семьи мигрантов выпал с высоты четвертого этажа. В настоящее время малыш помещен в реанимацию.
Как пишет "Бриф24", инцидент произошел 6 октября, когда 30-летняя мать ушла в магазин. Женщина увидела сына уже лежавшим на асфальте, он оставался дома в одиночестве. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее на Piter.TV: на Сытнинской улице петербуржец погиб после падения с пятого этажа. Мужчина приземлился на автомобиль.
Фото: Piter.TV
