Пятилетний мальчик выпал из окна на Пулковском шоссе

Ребенка госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

В Петербурге на Пулковском шоссе пятилетний ребенок из семьи мигрантов выпал с высоты четвертого этажа. В настоящее время малыш помещен в реанимацию.

Как пишет "Бриф24", инцидент произошел 6 октября, когда 30-летняя мать ушла в магазин. Женщина увидела сына уже лежавшим на асфальте, он оставался дома в одиночестве. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: на Сытнинской улице петербуржец погиб после падения с пятого этажа. Мужчина приземлился на автомобиль.

Фото: Piter.TV