На Пулковском шоссе построят детсад с теплицей и соляной комнатой

Здание будет рассчитано на 250 детей от 1 до 7 лет.

На юге Санкт-Петербург появится новый детский сад с необычной инфраструктурой. Его планируют построить в жилом квартале "Парадный ансамбль" на Пулковское шоссе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание будет рассчитано на 250 детей от 1 до 7 лет. Учреждение рассчитано на 12 групп, включая ясельные. Для малышей предусмотрены отдельные игровые комнаты и спальни, а также пространства для занятий и развития.

Помимо стандартных помещений, в детском саду появятся бассейн, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для кружков и занятий с логопедом. Одной из особенностей станет соляная комната, которую планируют использовать для укрепления здоровья детей.

Во дворе оборудуют прогулочные площадки с навесами и игровыми комплексами. Также предусмотрены две спортивные зоны — для гимнастики и подвижных игр. Отдельное внимание уделено образовательной среде: на территории появится небольшой огород с теплицей, где дети смогут наблюдать за ростом растений и учиться ухаживать за ними.

Проект реализует компания Setl Group. В этом же квартале уже работают школа и один детский сад, а также запланировано строительство еще одного учебного заведения.

Также ранее был согласован внешний облик будущей поликлиники, которую планируют построить на Пулковском шоссе.

