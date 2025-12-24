На новейшем краболове "Кильдин" в Петербурге подняли флаг России

В Северной столице 5 мая состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации на новейшем краболове "Кильдин". Почетным гостем мероприятия стал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Участников от имени главы Петербурга поприветствовал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Он отметил, что символично, что в первый рейс "Кильдин" отправится с берегов Невы. Петербург гордится своей морской историей и продолжает ее развивать. Вице-губернатор пожелал экипажу успешного промысла, семь футов под килем и попутного ветра.

Корабль открывает серию из пяти современных краболовов-процессоров. Судно способно добывать краба в Северном рыбохозяйственном бассейне на глубине до 400 метров. Оно может перерабатывать до 40 тонн продукции в сутки, оставаться автономным до 50 суток и работать при шторме до 9 баллов.

