В Госдуме предложили обязать все госучреждения вывешивать национальный флаг

По словам депутата, патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать все российские госучреждения вывешивать национальный флаг. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на копию письма, направленное депутатом на рассмотрение правительства.

Колунов отметил, что патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир. Он напомнил, что в России уже обязали образовательные учреждения вывешивать флаг страны на фасаде здания или на своей территории. По словам депутата, необходимо сделать аналогичное правило и для госучреждений.

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Фото: Piter.tv