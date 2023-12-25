Отмечается, что с начала года в РЭО поступило на рассмотрение 47 проектов территориальных схем.

В России на 30% активнее стали корректировать территориальные схемы обращения с отходами. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в интервью телеканалу "360".

По его словам, с начала 2024 года в РЭО поступило на рассмотрение 47 проектов территориальных схем. Буцаев подчеркнул, что формированием этих схем занимаются субъекты Российской Федерации. Он подчеркнул, что текущие изменения позволяют уточнять характеристики создаваемых объектов и вносить в систему недостающую информацию о контейнерных площадках. Также гендиректор РЭО добавил, что в будущем появится возможность сэкономить бюджетные средства регионов на разработку собственных информационных систем.

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Фото: Piter.tv