ОСК передала новый краболов "Кильдин" рыбопромышленному консорциуму

В Петербурге заказчику вручили краболов процессор проекта КСП01.

Объединенная судостроительная корпорация передала Северо-Западному рыбопромышленному консорциуму краболов-процессор проекта КСП01 "Кильдин", построенный на судостроительном заводе ОСК "Красное Сормово". Торжественная церемония состоялась 24 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили в ОСК.

Судно было передано заказчику ООО "Карапакс", которое входит в структуру Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Краболов "Кильдин" является вторым судном данного проекта, построенным в рамках действующего контракта. В Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что судно было спущено на воду 4 апреля. В декабре краболов успешно прошел ходовые испытания в акватории Балтийского моря, по итогам которых подтвердил соответствие заявленным техническим характеристикам.

Серия из пяти краболовов-процессоров проекта КСП01 строится на заводе ОСК "Красное Сормово" по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Реализация проекта осуществляется в рамках федеральной инвестиционной программы "квоты под киль". Краболовы-процессоры проекта КСП01 предназначены для промысла камчатского краба в Северной Атлантике и арктических морях. Суда рассчитаны на работу на глубинах от 20 до 400 метров. Каждое судно оснащено производственными линиями для переработки и вакуумной упаковки выловленного краба непосредственно на борту. Производственные мощности позволяют заготавливать до 60 тонн готовой продукции в сутки. Автономность плавания краболова составляет до 50 суток.

Ранее на Piter.TV: новым директором СПб ГКУ "Организатор перевозок" назначен Виталий Войнов.

Фото: Объединенная судостроительная корпорация