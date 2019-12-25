ОСК заявила, что модернизация Северной верфи не подорожает вдвое

В ОСК опровергли слухи о росте инвестиций в Северную верфь до 600 млрд рублей.

Объединённая судостроительная корпорация опровергла публикации о двукратном росте стоимости модернизации Северной верфи в Петербурге. В пресс-службе компании заявили, что первоначальные расчёты остаются без изменений, а утверждённого технико-экономического обоснования проекта пока нет.

В корпорации подчеркнули, что предположения об увеличении инвестиций до 600 млрд рублей не соответствуют действительности. По словам представителей ОСК, завершение подготовки ТЭО ожидается весной 2026 года, а не осенью 2025-го, как сообщалось ранее.

Проект модернизации Северной верфи стартовал в 2025 году. Его предварительная стоимость оценивается в 300 млрд рублей, а завершение работ запланировано к 2030 году. После реконструкции предприятие сможет строить до 11 крупных судов в год, что повысит производительность примерно в 16 раз.

Ранее сообщалось, что ярусолов "Марлин" со Северной верфи начал испытания в Балтийском море.

Фото: пресс-служба ОСК

