ОСК готовит масштабное расширение инвестиций в модернизацию "Северной верфи"

Инвестиции в "Северную верфь" могут достичь 600 млрд руб. при уточнении проекта.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность увеличения финансирования проекта модернизации судостроительного предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге с 300 млрд руб. до 600 млрд руб. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на отраслевые и административные источники.

Согласно технико-экономическому обоснованию, находящемуся на завершающей стадии подготовки, дополнительные вложения связаны с уточнением объемов строительно-монтажных работ и включением в смету новых производственных объектов и оборудования. Окончательная сумма инвестиций будет сопоставима с финансированием строительства новой верфи ОСК в бухте "Промежуточная" в Уссурийском заливе, запуск которой запланирован на 2032 год. Мощность нового предприятия оценивается в выпуск до 12 кораблей ежегодно, общий объем вложений — 600 млрд руб.

Ранее глава ОСК Андрей Пучков сообщил, что модернизация "Северной верфи" начнется во втором квартале 2026 года. Работы будут вестись без остановки текущих проектов. Завершить реконструкцию планируется к 2030 году. К концу 2028 года предприятие должно перейти на новую технологию строительства судов, позволяющую создавать корабли длиной до 350 м и шириной до 60 м.

В августе текущего года "Северная верфь" спустила на воду фрегат "Адмирал Амелько" — усовершенствованный корабль проекта 22350 с увеличенным числом пусковых установок, рассчитанных на ракеты "Циркон" и "Калибр". Судно стало одним из крупнейших боевых кораблей, построенных для ВМФ России за последние 30 лет.

Ранее сообщалось, что ярусолов "Марлин" со Северной верфи начал испытания в Балтийском море.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга