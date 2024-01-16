В Петербурге на "Северной верфи" заложили фрегат "Адмирал флота Громов"

Это девятый корабль для ВМФ РФ, строящийся по проекту 22350. Новый фрегат назван в честь выдающегося военачальника Феликса Громова.

В Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" прошла церемония закладки фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Корабль станет девятым в серии для Военно-Морского Флота РФ, строящимся по проекту Северного проектно-конструкторского бюро Объединенной судостроительной корпорации.

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев отметил, что фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли. Они имеют серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности и являются носителями всех типов ракетного оружия. По его словам, потребность флота в кораблях этого класса крайне актуальна.

По традиции к элементу килевого набора будущего фрегата прикрепили закладную доску с информацией о дате и месте постройки. После этого секция заняла свое место на корпусе корабля. В настоящее время в составе ВМФ России служат три корабля этого проекта: "Адмирал флота Советского Союза Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко". Новый фрегат назван в честь Феликса Николаевича Громова — первого главнокомандующего ВМФ России и первого адмирала флота в Российской Федерации.

