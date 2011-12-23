РРПК подала иск к "Адмиралтейским" верфям на миллиарды рублей

ООО "Новый сейвал", входящее в "Русскую рыбопромышленную компанию", обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с иском к АО "Адмиралтейские верфи". Сумма требований составила 3,59 млрд рублей.

Иск подан 13.04 и связан с неисполнением обязательств по договорам подряда. Это уже третье обращение структур РРПК к петербургскому предприятию за последнее время.

Ранее аналогичные требования заявили компании "РРПК Восток" на 1,08 млрд рублей и "Новострой" на 840 млн рублей. В совокупности претензии достигли около 5,5 млрд рублей.

Спор связан с контрактом 2017 года на строительство 10 морозильных рыболовных траулеров проекта СТ-192 в рамках программы инвестиционных квот. На данный момент заказчику переданы 4 судна. Еще 2 траулера спущены на воду осенью 2024 года и достраиваются. В феврале 2025 года заложены 7 и 8 суда серии.

Ранее на Piter.TV: на "Адмиралтейских верфях" заложили судно "Иван Фролов".

