На Адмиралтейских верфях заложили судно "Иван Фролов"

Научно-эксплуатационное судно (НЭС), разработанное в Невском проектно-конструкторском бюро, станет самым большим в своем классе. Строительство судна обойдется примерно в 40 миллиардов рублей.

Во вторник, 29 октября, на Адмиралтейских верфях прошла торжественная церемония закладки научно-исследовательского судна "Иван Фролов" проекта 23680.

Научно-эксплуатационное судно (НЭС) "Иван Фролов", разработанное в Невском проектно-конструкторском бюро, станет самым большим в своем классе. Строительство судна обойдется примерно в 40 миллиардов рублей. Судно длиной 164,8 метра и водоизмещением около 25 тысяч тонн предназначено для работы в экстремальных условиях полярных широт, включая функции ледокола, судна снабжения экспедиций и исследовательской базы. Название судна выбрано в честь директора Арктического и Антарктического НИИ, который руководил научным учреждением много лет.

Государственный контракт на строительство научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" был подписан в марте 2023 года между Росгидрометом и "Адмиралтейскими верфями". Новый корабль заменит действующий научно-эксплуатационный судно "Академик Фёдоров", построенный в 1987 году.

Судно "Иван Фролов", соответствующее классу Arc7 Российского морского регистра судоходства, сможет разместить на борту до 240 человек, включая 70 членов экипажа и до 170 исследователей и членов авиаотряда. На нем предусмотрены 20 лабораторий для научных исследований, начиная от океанского дна и заканчивая стратосферой. Также на корабле запланированы вертолетный комплекс, включающий две вертолетные площадки и ангар для вертолетов типа Ка-32, Ми-8 и Ми-38.