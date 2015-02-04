Рыболовный траулер "Капитан Юнак" спущен на воду на Адмиралтейских верфях

Соглашение на строительство десяти подобных судов для ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" было подписано в октябре 2017 года в рамках программы инвестиционных квот.

На заводе ОСК "Адмиралтейские верфи" прошел торжественный спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера "Капитан Юнак". Данная информация была озвучена в пресс-релизе компании.

Соглашение на строительство десяти подобных судов для ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" было подписано в октябре 2017 года в рамках программы инвестиционных квот.

С сентября 2022 года "Адмиралтейские верфи" уже передали заказчику четыре корабля этой серии: "Капитан Вдовиченко", "Механик Маслак", "Механик Сизов" и "Капитан Мартынов". Все они в настоящее время активно функционируют в Дальневосточном регионе, занимая лидирующие позиции по вылову и переработке рыбы.

Траулер "Капитан Юнак" был заложен в июне 2021 года. В южном корпусе завода продолжается работа над сборкой и установкой оборудования на шестой траулер этой серии – "Механик Щербаков", который планируется спустить на воду до конца 2024 года.

С 1960 по 1971 годы на предприятии было построено 34 рыболовных судна. Новые траулеры, возводимые на "Адмиралтейских верфях", занимают одну из самых высоких позиций по инновациям в мире рыболовства.