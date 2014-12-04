ОСК и Бакинский судозавод будут строить танкеры класса "река-море"

По итогам переговоров Владимира Путина и Ильхама Алиева прозвучало заявление о строительстве танкеров "река-море", очень важное в контексте коридора "север-юг". Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", помимо понятного интереса Азербайджана к диверсификации своих маршрутов поставок, и не только через Каспий и Иран, но и через Волгу и Волго-Донской канал в Чёрное море и далее, это и дополнительные логистические возможности для российских поставщиков с использованием портов бассейна Волги.

Эксперты уточнили, что сегодня основные маршруты поставок нефти и нефтепродуктов пересекают Волгу по трубопроводам и ж/д мостам, и на юг попадают уже морскими танкерами - из Балтийских портов или Новороссийска. Если часть этих поставок будет идти по реке, с перегрузкой на речные танкеры в волжских портах, то для этого маршрута нужны будут десятки судов.

А это в свою очередь уже иной уровень интереса к волжскому судоходству в принципе и ожидания роста вложений в поддержание фарватера и совершенствование портовой инфраструктуры, которая на великой русской реке обновляется не так быстро, как хотелось бы. Для такого обновления не хватает внятных инвестиционных проектов, и перспективы роста нефтеперевозок по реке могут стать обоснованием для этих проектов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали переговоры Путина с Алиевым.