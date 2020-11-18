Эксперты прокомментировали переговоры Путина с Алиевым

Эксперты полагают, что заинтересованность России, помимо общего добрососедства, в этом понятна: мирное соглашение разблокирует логистические проекты по коридору "север – юг".

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялись переговоры Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", российский президент прямо обозначил основную цель визита: максимально ускорить подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией с делимитацией и демаркацией границ.

Эксперты полагают, что заинтересованность России, помимо общего добрососедства, в этом понятна: мирное соглашение разблокирует логистические проекты по коридору "север – юг". Глава российского государства обоснованно предполагает, что привлечение инвестиций в этот мегапроект и начало скорейшего товарооборота по этому направлению дадут серьезный импульс к развитию. Причем, не только для России, Армении и Азербайджана, но и для других стран на этом маршруте.

Как стало известно в ходе встречи, многие компании с российским участием уже "стоят на низком старте" в Азербайджане, чтобы начать работу на этом направлении. Общее количество фирм, созданных здесь с участием российских капиталов, оценивается в 1270, а объем прямых российских инвестиций в экономику Азербайджана уже превышает 4 миллиарда долларов. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Александр Демьянчук, ТАСС