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Глава МАГАТЭ может посетить Курскую АЭС: мнение экспертов
Сегодня, 14:06
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Глава МАГАТЭ может посетить Курскую АЭС: мнение экспертов

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До появления мониторинговой миссии на станции, западное инфополе полнилось украинскими заявлениями о том, что на станции находятся склады с оружием и техникой, а ее территория используется для обстрелов Украины. МАГАТЭ это опроверг.

Российские власти ждут визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который изъявил готовность оперативно посетить Курскую АЭС. Как пишут эксперты Telegram-канала "Мейстер", у многих это вызывает скепсис. Однако, до появления мониторинговой миссии на станции, западное инфополе полнилось украинскими заявлениями о том, что на станции находятся склады с оружием и техникой, а ее территория используется для обстрелов Украины. МАГАТЭ это опроверг.

В случае с Курском ситуация примерно такая же -  МАГАТЭ не выдаст заявлений, которые бы прямо указывали на террористический характер действий Киева, однако последствия обстрелов зафиксирует, подтвердив, что опасения России не голословны, считают телеграмеры.

Для разумного человека, живущего в любой части света, этого будет достаточно, чтобы понять, что случилось.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что РФ, КНР и Индия готовы финансировать Центр промышленных компетенций БРИКС.

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Теги: магатэ, мейстер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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