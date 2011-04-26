Российские власти ждут визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который изъявил готовность оперативно посетить Курскую АЭС. Как пишут эксперты Telegram-канала "Мейстер", у многих это вызывает скепсис. Однако, до появления мониторинговой миссии на станции, западное инфополе полнилось украинскими заявлениями о том, что на станции находятся склады с оружием и техникой, а ее территория используется для обстрелов Украины. МАГАТЭ это опроверг.
В случае с Курском ситуация примерно такая же - МАГАТЭ не выдаст заявлений, которые бы прямо указывали на террористический характер действий Киева, однако последствия обстрелов зафиксирует, подтвердив, что опасения России не голословны, считают телеграмеры.
Для разумного человека, живущего в любой части света, этого будет достаточно, чтобы понять, что случилось.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images
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