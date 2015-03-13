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РФ, КНР и Индия готовы финансировать Центр промышленных компетенций БРИКС
Сегодня, 12:06
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РФ, КНР и Индия готовы финансировать Центр промышленных компетенций БРИКС

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Индия считается одним из лидеров в фарме, Китай привлекает относительно дешевыми решениями в электронике, Россия может похвастаться разработками в атомной энергетике, космосе и еще ряде наукоемких сфер.

Россия, Китай и Индия, готовы финансировать Центр промышленных компетенций БРИКС. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", "круговорот технологий" станет еще одним привлекательным моментом для присоединения, поскольку Индия считается одним из лидеров в фарме, Китай привлекает относительно дешевыми решениями в электронике, Россия может похвастаться разработками в атомной энергетике, космосе и еще ряде наукоемких сфер.

В целом же новый институт БРИКС будет способствовать развитию сотрудничества по цифровизации промышленности, повышению кадрового потенциала и снижению торговых барьеров, уверены эксперты.

Это приведет к появлению новых независимых от участия европейского и американского бизнеса цепочек международной кооперации, что соответствует интересам всех стран БРИКС.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что "Росатом" впервые использовал лазерную установку для демонтажа высотных металлоконструкций.

Фото: Gianluigi Guercia / AP

Теги: брикс, мейстер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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