РФ, КНР и Индия готовы финансировать Центр промышленных компетенций БРИКС

Россия, Китай и Индия, готовы финансировать Центр промышленных компетенций БРИКС. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", "круговорот технологий" станет еще одним привлекательным моментом для присоединения, поскольку Индия считается одним из лидеров в фарме, Китай привлекает относительно дешевыми решениями в электронике, Россия может похвастаться разработками в атомной энергетике, космосе и еще ряде наукоемких сфер.
В целом же новый институт БРИКС будет способствовать развитию сотрудничества по цифровизации промышленности, повышению кадрового потенциала и снижению торговых барьеров, уверены эксперты.
Это приведет к появлению новых независимых от участия европейского и американского бизнеса цепочек международной кооперации, что соответствует интересам всех стран БРИКС.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее мы сообщили о том, что "Росатом" впервые использовал лазерную установку для демонтажа высотных металлоконструкций.
Фото: Gianluigi Guercia / AP
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