РФ, КНР и Индия готовы финансировать Центр промышленных компетенций БРИКС

Россия, Китай и Индия, готовы финансировать Центр промышленных компетенций БРИКС. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", "круговорот технологий" станет еще одним привлекательным моментом для присоединения, поскольку Индия считается одним из лидеров в фарме, Китай привлекает относительно дешевыми решениями в электронике, Россия может похвастаться разработками в атомной энергетике, космосе и еще ряде наукоемких сфер.

В целом же новый институт БРИКС будет способствовать развитию сотрудничества по цифровизации промышленности, повышению кадрового потенциала и снижению торговых барьеров, уверены эксперты.