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"Росатом" впервые использовал лазерную установку для демонтажа высотных металлоконструкций
Сегодня, 12:52
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"Росатом" впервые использовал лазерную установку для демонтажа высотных металлоконструкций

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Мобильный лазерный комплекс  способен проводить резку металла до 300 мм на расстоянии до 200 метров.

 "Росатомом" применил лазерную установку для демонтажа выведенных из эксплуатации кранов. Как подчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер", мобильный лазерный комплекс  способен проводить резку металла до 300 мм на расстоянии до 200 метров.

Как считают авторы поста, в данном случае можно говорить о создании в России очередного рабочего прототипа лазерной системы обороны, способной физически уничтожать опасные объекты.

Ранее Вучич заявил, что получал предупреждения от РФ о готовящихся в Сербии беспорядках.

Фото: сайт "Росатома"

Теги: мейстер, росатом
Категории: Лента новостей, Новости России,

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