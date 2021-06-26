"Росатом" впервые использовал лазерную установку для демонтажа высотных металлоконструкций

"Росатомом" применил лазерную установку для демонтажа выведенных из эксплуатации кранов. Как подчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер", мобильный лазерный комплекс способен проводить резку металла до 300 мм на расстоянии до 200 метров.
Как считают авторы поста, в данном случае можно говорить о создании в России очередного рабочего прототипа лазерной системы обороны, способной физически уничтожать опасные объекты.
Ранее Вучич заявил, что получал предупреждения от РФ о готовящихся в Сербии беспорядках.
Фото: сайт "Росатома"
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