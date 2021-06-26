"Росатом" впервые использовал лазерную установку для демонтажа высотных металлоконструкций

"Росатомом" применил лазерную установку для демонтажа выведенных из эксплуатации кранов. Как подчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер", мобильный лазерный комплекс способен проводить резку металла до 300 мм на расстоянии до 200 метров.

Как считают авторы поста, в данном случае можно говорить о создании в России очередного рабочего прототипа лазерной системы обороны, способной физически уничтожать опасные объекты.