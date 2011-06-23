Вице-премьер Александр Вулин, ранее возглавлявший сербскую разведку, в свою очередь отметил, что эти угрозы нельзя недооценивать в условиях задержания в Суботице лиц, планировавших нападения на полицию и организацию беспорядков.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что РФ передала Сербии данные о готовящихся в республике массовых беспорядках, целью которых является государственный переворот. Вице-премьер Александр Вулин, ранее возглавлявший сербскую разведку, в свою очередь отметил, что эти угрозы нельзя недооценивать в условиях задержания в Суботице лиц, планировавших нападения на полицию и организацию беспорядков. На новость обратили внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как считают авторы поста, Вучич, понимая геополитическую уязвимость своего государства, пытается лавировать между коллективным Западом и Россией с Китаем, однако Запад этот нейтралитет не устраивает.

Любопытно, что здесь, как и в случае с попыткой убрать Эрдогана в 2016 году, Россия выступает фактором геополитической стабильности, пока Запад эту стабильность пытается разрушить. В этом, отчасти, и кроется причина симпатий Глобального Юга к России. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали закон о легализации майнинга в РФ.

Фото: Omer Messinger / Getty Images