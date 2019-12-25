Британец вместе с женой посещали страны БРИКС.

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй опасается возвращаться на родину из-за угрозы повторного задержания, как это было в 2025 году из-за визита в Россию. Соответствующее заявление иностранный политический деятель сделал в интервью для журналистов информационного агентства " РИА Новости". Западный представитель пояснил, что в последнее время находится вместе с супругой на российской территории. Он также посещал страны БРИКС.

Мы в Британию не возвращались, потому что нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже. Мы живем на полную. Джордж Гэллоуэй, политик из Соединенного королевства

Напомним, что в конце 2025 года Гэллоуэй и его супруга Гаятри были остановлены полицией в аэропорту "Гатвик" в Лондоне после посещения России. Местные правоохранительные структуры заметили, что супружескую пару остановили в соответствии с положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ. Оперативники имеют по закону право остановить, опросить, досмотреть и задержать человека. Изучался вопрос вовлечения подозреваемого во "враждебную деятельность". В общей сложности допрос длился на протяжении девяти часов, по словам Джорджа Гэллоуэя. Британские правоохранители не назвали ни одной конкретной причины для проведения проверки.

Политик Гэллоуэй: за коррупционным скандалом с Зеленским стоит Дональд Трамп.

Фото: YouTube / George Galloway