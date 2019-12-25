Международная строительная неделя БРИКС стартует в ноябре в Казани

Все четыре дня будут работать две выставки.

С 10 по 13 ноября в столице Татарстана, в МВЦ "Казань Экспо", пройдёт Международная строительная неделя БРИКС. Форум претендует на статус одного из важнейших отраслевых событий года в России, сообщил портал "Строительный Петербург".

Организаторами мероприятия являются Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан и Торгово‑промышленная палата РТ, при поддержке Минстроя России.

Деловая программа сконцентрирована на самых актуальных и перспективных направлениях строительной отрасли. Участники обсудят вопросы градостроительства и развития территорий, ситуацию на рынке коммерческой недвижимости, а также возможности внедрения искусственного интеллекта в строительные процессы.

В течение всех четырёх дней работы форума будут открыты две выставки. На экспозиции, посвящённой недвижимости, крупнейшие застройщики страны презентуют свои проекты. Вторая выставка представит многообразие современных строительных материалов.

Среди гостей и участников — делегации из стран БРИКС и СНГ, представители руководства Республики Татарстан, более 20 региональных министерств строительства, а также ведущие застройщики, государственные заказчики, эксперты и представители ресурсоснабжающих организаций.

С подробной программой и условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Фото: сайт Международная строительная неделя БРИКС