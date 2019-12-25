Путин заявил о готовности России принять Всемирные игры кочевников

В этом году Всемирные игры кочевников проходят в Киргизии с 31 августа по 6 сентября.

В 2028 году VII Всемирные игры кочевников готовы организовать на территории России в Казани. Об этом во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил президент Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что будет рад видеть команды из заинтересованных государств. Он также напомнил, что деятелей культуры и искусства из стран ШОС ждут на Международном форуме объединенных культур, который пройдет в Петербурге в конце сентября.

В завершение своего выступления Путин выразил слова благодарности президенту Киргизии Садыру Жапарову за гостеприимство и высокий уровень организации саммита.

Напомним, XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур состоится с 24 по 26 сентября под девизом "Объединенные культуры — общие ценности". Одной из ключевых тем для обсуждения на нем станет искусственный интеллект.

Фото: сайт Кремля