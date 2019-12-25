Германия заявила о готовности обсуждать с Путиным мир на Украине

В ФРГ выступили за введение режима прекращения огня в акватории Черного моря.

Страны Европы готовы к разговору с президентом РФ Владимиром Путиным об окончании конфликта на Украине, если он действительно готов на такое обсуждение. Об этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью Bild.

Если Путин всерьёз готов говорить о прекращении этой войны, то мы, безусловно, будем готовы поговорить с ним об этом. Йоханн Вадефуль, министр

По словам главы МИД ФРГ, в Берлине поддерживают любые инициативы, направленные на снижение международной напряженности, в том числе и перемирие в Черном море. Вадефуль уверен, что подобная инициатива поможет добиться запрета ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к мирным переговорам по Украине, отметив, что для этого процесса настал подходящий момент.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)