Минобрнауки меняет правила приема в вузы с 2027 года

Физика станет обязательной для 37 направлений включая машиностроение.

Министерство науки и высшего образования России подготовило проект изменений в порядок приема в университеты. Нововведения, как сообщили в ведомстве, начнут действовать с 2027/28 учебного года. Также корректировке подвергнется перечень вступительных испытаний.

В частности, физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений. Среди них — все специальности и направления в области машиностроения. История будет обязательной там, где ранее учебные заведения могли выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательным предметом для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. Многопрофильный конкурс планируется отменить. Теперь абитуриенты будут участвовать в отборе на конкретную специальность или направление. Кроме того, поступающие получат возможность заработать дополнительные баллы за результат ЕГЭ, который они сдали, но не задействуют в основном конкурсе. Если выпускник по своему желанию сдал математику, физику, химию, информатику или биологию на 60 баллов и выше и не использует этот экзамен, он может получить от 15 до 25 баллов.

Перечень индивидуальных достижений также расширяется. Абитуриенты смогут получить баллы за дополнительное образование по федеральному проекту "Код будущего", подготовку в организациях "Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России", а также за медаль Совета Федерации "За проявленное мужество".

Уточняются правила приема для участников школьных олимпиад из перечня РСОШ. Поступить без вступительных испытаний смогут только победители. Учитываться будут результаты соревнований исключительно за 10-11 классы. Таким образом закрепляется практика, уже сложившаяся в большинстве вузов. Перечень олимпиад, дающих право на льготу, по-прежнему будет утверждаться каждым университетом самостоятельно. Изменения коснутся и магистратуры. Подать документы в одном вузе можно будет максимум на пять направлений. В ведомстве также отметили, что порядок платного приема дополняется нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита.

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Фото: Piter.TV