В ГД призвали расширить количество бюджетных мест в вузах

Нина Останина объяснила, что даже стобалльники не могут поступить на те места, которые рассчитывали.

В России предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах из-за того, сейчас их не всегда хватает кому-либо кроме победителей школьных олимпиад и льготников. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, председатель профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС". Законодатель из нижней палаты объяснила, что получала многочисленные жалобы от родителей о том, что стобалльники не поступают из-за большого числа олимпиадников и льготников. В связи с проблемой выпускникам приходится уезжать учиться за границу.

Выход не только в том, чтобы экзамен проводить в традиционной форме и при зачислении тоже учитывать данные аттестата и внутренних экзаменов. Выход в том, чтобы расширить количество бюджетных мест, чтобы это была действительно конкурентная основа не кошельков, а знаний детей. Нина Останина, депутат ГД РФ

Останина рассчитывает на рассмотрение весной законопроекта об отмене ЕГЭ.

Фото: Piter.tv