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В ГД призвали расширить количество бюджетных мест в вузах
Вчера, 16:13
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В ГД призвали расширить количество бюджетных мест в вузах

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Нина Останина объяснила, что даже стобалльники не могут поступить на те места, которые рассчитывали.

В России предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах из-за того, сейчас их не всегда хватает кому-либо кроме победителей школьных олимпиад и льготников. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, председатель профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии журналистам  информационного агентства "ТАСС". Законодатель из нижней палаты объяснила, что получала многочисленные жалобы от родителей о том, что стобалльники не поступают из-за большого числа олимпиадников и льготников. В связи с проблемой выпускникам приходится уезжать учиться за границу.

Выход не только в том, чтобы экзамен проводить в традиционной форме и при зачислении тоже учитывать данные аттестата и внутренних экзаменов. Выход в том, чтобы расширить количество бюджетных мест, чтобы это была действительно конкурентная основа не кошельков, а знаний детей.

Нина Останина, депутат ГД РФ

Останина рассчитывает на рассмотрение весной законопроекта об отмене ЕГЭ.

Фото: Piter.tv

Теги: бюджетные места, вузы, высшее образование, госдума, нина останина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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