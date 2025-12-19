"Северная верфь" получила многомиллиардный иск от структуры "Норебо"

Арбитраж Петербурга рассматривает претензии к верфи на 3,7 млрд рублей.

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск к ПАО "Судостроительный завод Северная верфь" на сумму 3,7 млрд рублей, заявителем выступило АО "Мурманский губернский флот", входящее в рыбопромысловый холдинг "Норебо".

Иск зарегистрирован арбитражным судом, его предметом указано "исполнение обязательств по договорам подряда". Подробные обстоятельства и конкретные требования сторон на данный момент в материалах дела не раскрыты. АО "Мурманский губернский флот" связано с группой "Норебо", которая с 2017 года размещает заказы на строительство рыболовных судов на петербургской Северной верфи. Первоначальный контракт предусматривал строительство шести траулеров-процессоров по проекту 170701 общей стоимостью около 21 млрд рублей. В 2019 году заказ был расширен еще на четыре судна, стоимость каждого из которых превышала 4 млрд рублей.

В октябре 2022 года дейдвудные устройства для строящихся судов были переданы на Северную верфь, однако оплата за них, по данным заказчика, произведена не в полном объеме. В декабре 2022 года группа "Норебо" направила в адрес верфи претензию с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

Фото: Piter.TV