Ярусолов "Марлин" со Северной верфи начал испытания в Балтийском море

Новейший рыболовецкий процессор Марлин проверяют на море перед передачей.

Строящийся на заводе "Северная верфь" морозильный ярусолов-процессор "Марлин" вышел на ходовые испытания в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ОСК".

Проверка продлится около двух недель. В этот период сдаточная команда совместно с представителями заказчика и подрядчиков протестирует ключевые системы судна. В частности, будут испытаны главная энергетическая установка и техническая инфраструктура.

"Марлин" стал вторым судном проекта МТ1112XL, строящимся для Северного рыбохозяйственного бассейна по программе "Квоты под киль".

Фото: пресс-служба АО "ОСК"