В Сухум прибыл первый самолёт из Петербурга

Авиасообщение между "Пулково" и аэропортом Сухума было прервано в 1992 году из-за обострения грузино-абхазского конфликта.

Сегодня, 14 августа, в международном аэропорту Сухума имени В.Г. Ардзинба встретили первый рейс из Петербурга. Аэропорт открылся в мае 2025 года после 32-летнего перерыва. Его реконструкция стала совместным проектом России и Абхазии, рассказали в Смольном.

На ПМЭФ-2023 года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия было подписано Соглашение о восстановлении Международного аэропорта Сухума в рамках реализации поручения Президента РФ о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Абхазией.

По авиационной традиции воздушное судно приветствовали аркой из струй воды. Первых пассажиров угостили национальными сладостями, вручили памятные подарки.

Теперь полеты в Петербург будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям по расписанию:

– вылет из Сухума в 09:15, прибытие в Санкт-Петербург в 13:30.

– вылет в обратном направлении в 15:00, прибытие в столицу Абхазии в 19:15.

Сейчас из аэропорта Сухума также совершаются регулярные рейсы в Москву, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск.

С начала августа появились рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик.

Фото: Piter.tv