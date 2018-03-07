С 30 апреля появилась возможность доехать в Абхазию по "единому" билету
С 30 апреля появилась возможность доехать в Абхазию по "единому" билету

По одному билету можно пересесть с самолета или поезда на автобус.

Единый билет в Абхазию появился в России. Такие перевозки стартуют с сегодняшнего дня. По нему путешественники могут пересесть с самолета или поезда на автобус и доехать до нужного пункта. Речь идет о пяти городах. 

Предложение действует до 30 сентября. Добраться по "единому" билету можно в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Оформить его получится в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей и на официальном сайте "РЖД".

Подробнее об оформлении можно узнать  на сайте "Единой транспортной дирекции", а также по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 600-1-006.

Ранее сообщалось, куда поедут россияне на эти майские праздники. Популярными направлениями оказались Москва, Петербург и Калининград. Среди зарубежных поездок чаще всего выберут Узбекистан, Беларусь и Турцию. Также известно, что для путешествия смотрели туры на два-три дня. 

