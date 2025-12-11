Петербург подарил школьный автобус селу в Абхазии, где учатся 40 детей

Вице-губернатор Кирилл Поляков передал транспорт учебному заведению в Гудаутском районе

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в ходе рабочего визита в Абхазию передал в дар школьный автобус селу Куланырхуа в Гудаутском районе. Транспорт предназначен для местной школы, где обучаются около 40 детей и работают 20 педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Гудаутского района.

Для небольшого населённого пункта это существенная поддержка, поскольку многим ученикам приходится преодолевать значительное расстояние до школы. Глава села Куланырхуа Руслан Гулиа отметил, что без автобуса было тяжело: некоторые ученики и учителя живут далеко от школы, и раньше приходилось даже нанимать специальный транспорт для перевозки детей. Теперь эта проблема решена.

Директор школы Асида Царгуш поблагодарила гостей, подчеркнув, что это лучший подарок для учеников и педагогов .

Надеюсь, новый автобус станет хорошим подспорьем для школьников и педагогов", – подчеркнул вице-губернатор Кирилл Поляков.

Петербургская делегация, в которую вошли вице-губернаторы Кирилл Поляков и Николай Линченко, а также глава комитета по строительству Игорь Креславский, прибыла в Абхазию 13 марта . В рамках визита делегация встретилась с президентом республики Бадрой Гунба, стороны договорились о подписании соглашения между Северной столицей и Абхазией на ПМЭФ-2026 .

Помимо школьного автобуса, Петербург передал в дар Сухуму 10 троллейбусов большого класса, прошедших капитальный ремонт и техническое обслуживание . Специалисты СПб ГУП "Горэлектротранс" уже проводят обучение местных водителей работе с новой техникой .

Также делегация посетила Абхазский многоотраслевой колледж в Сухуме, где планируется провести капитальный ремонт и модернизацию при поддержке Петербурга