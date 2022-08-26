Кирилл Поляков и Денис Минкин приняли участие в итоговой коллегии Минтранса РФ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин приняли участие в итоговой коллегии Министерства транспорта России. На мероприятии глава ведомства Андрей Никитин доложил о результатах работы транспортного комплекса в 2025 году, поставил задачи на 2026 год и обозначил перспективы развития до 2028 года.

В ведомстве отметили, что минувший год для транспортной отрасли прошел стабильно. Объем перевозок грузов достиг 8 107 миллионов тонн, что на 0,1% превысило показатель 2024 года. Грузооборот составил 3 008,9 миллиарда тонно-километров, снизившись на 1,3%. Коммерческие перевозки грузов выросли на 1,8% до 4 059,9 миллиона тонн, а их грузооборот сократился на 1,4% до 2 914,4 миллиарда тонно-километров.

Объем пассажирских перевозок общественным транспортом (без учета городского электрического, заказных автобусов и туристических маршрутов) в 2025 году составил 10 359,5 миллиона человек, что на 0,2% ниже уровня предыдущего года. Пассажирооборот снизился на 0,6% до 524,9 миллиарда пассажиро-километров.

Ранее мы сообщили о том, что на внутреннем кольце КАД между Рябовским и Колтушским шоссе ограничат движение.

Фото: Минтранс России