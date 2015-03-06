На внутреннем кольце КАД между Рябовским и Колтушским шоссе ограничат движение

На четыре дня на участке петербургской кольцевой автодороги введут ограничения. Это связано с уборкой смёта с разделительной полосы.

На внутреннем кольце КАД вводятся временные ограничения для автомобилистов. С 20 по 23 марта на участке между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе будет перекрыта одна полоса. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

По словам представителя учреждения, полностью закроют для проезда четвертую полосу. На первой, второй и третьей полосах вводится ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Дорожные работы развернутся на отрезке внутреннего кольца с 41-го по 45-й километр.

В управлении дорог принесли извинения за временные неудобства и уточнили, что уборка разделительной полосы от смёта будет проводиться круглосуточно. Информацию о текущих ограничениях обещают оперативно выводить на табло и знаки автоматизированной системы управления движением.

Фото: Piter.TV