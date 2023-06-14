С начала августа появятся новые рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик

"Utair" запускает регулярные рейсы из двух столиц в Геленджик

Авиакомпания "Utair" расширяет свою маршрутную сеть, добавив с августа 2025 года новые регулярные рейсы в Геленджик из Москвы и Санкт-Петербурга. С 3 августа воздушное судно будет вылетать из петербургского аэропорта "Пулково" по воскресеньям в 10:20, обратный рейс запланирован на 16:15. Продолжительность перелета составит около пяти часов.

С 5 августа "Utair" начнет выполнять рейсы из московского аэропорта "Внуково" трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Это решение позволит удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки в популярный курортный город Краснодарского края.

На данных направлениях продолжают работать и другие перевозчики: "Аэрофлот" обслуживает маршрут Москва-Геленджик, а "Smartavia" осуществляет регулярные рейсы из Северной столицы.

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Фото: Piter.TV