  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе
Сегодня, 11:48
219
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

У границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе

0 0

В Финляндии сравнили зиму 2025-2026 сезона с предыдущими рекордами.

Финский залив в 2026 году рискует столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет. Соответствующее предупреждение опубликовало западное издание Helsingin Sanomat. Журналисты из Финляндии отметили в статье, что в последний раз такая большая площадь обледенения акватории объекта регистрировалась зимой 2011 года. На тот момент замерзшей оказалась вся северная часть Балтийского моря.  Гляциолог из Финского метеорологического института Алекси Арола объяснил, в Финском заливе сейчас наблюдается больше льда, чем в среднем, если говорить и сравнивать зимние периоды  за двадцать лет.

Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря.

сообщение от Helsingin Sanomat

Число въехавших в Россию финнов сократилось почти в 12 раз с 2023 года.

Фото: pxhere.com

Теги: балтийское море, госграница, финляндия, финский залив
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии