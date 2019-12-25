В Финском заливе пройдет антитеррористическое учение силовиков

В УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области сообщили 15 мая, что в последней декаде месяца в акватории Финского залива пройдет антитеррористическое учение "Лагуна-2026". В мероприятии поучаствуют представители всех силовых ведомств, правоохранительных органов и специальных служб региона.
Целью стала отработка взаимодействия структур по пресечению диверсионно-террористического акта.
В связи с этим обращаем внимание на возможность временных ограничений в районе проведения учения. Об итогах учения будет сообщено дополнительно.
Пресс-служба ФСБ России
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
