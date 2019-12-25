  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Финском заливе пройдет антитеррористическое учение силовиков
Сегодня, 15:57
47
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Финском заливе пройдет антитеррористическое учение силовиков

0 0

Целью стала отработка взаимодействия по пресечению диверсионно-террористического акта.

В УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области сообщили 15 мая, что в последней декаде месяца в акватории Финского залива пройдет антитеррористическое учение "Лагуна-2026". В мероприятии поучаствуют представители всех силовых ведомств, правоохранительных органов и специальных служб региона. 

Целью стала отработка взаимодействия структур по пресечению диверсионно-террористического акта. 

В связи с этим обращаем внимание на возможность временных ограничений в районе проведения учения. Об итогах учения будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба ФСБ России 

Ранее мы рассказывали о том, что в роддоме №9 в Петербурге прошли учения МЧС. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: учения, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии