В роддоме №9 в Петербурге прошли учения МЧС
Сегодня, 16:36
Петербургские спасатели провели учения по локализации и ликвидации условного возгорания в родильном доме №9 на улице Орджоникидзе. Об этом рассказали в МЧС России 23 апреля. 

"Пожар" вспыхнул в коридоре на шестом этаже. Все люди выходили на улицу на специализированную площадку в безопасную зону. Однако, согласно легенде, двое сотрудников остались в заложниках. Одному из них помогли выбраться при помощи спасательного устройства по маршевой лестнице, второго эвакуировали с использованием автолестницы. 

Подобные практические тренировки помогают человеку четко скоординироваться в ситуации и принять меры по защите себя и окружающих в случае беды. 

Пресс-служба МЧС

Ранее на Piter.TV: антитеррористические учения с оружием и заложниками прошли в школах Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

