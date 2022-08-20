В роддоме №9 в Петербурге прошли учения МЧС

Петербургские спасатели провели учения по локализации и ликвидации условного возгорания в родильном доме №9 на улице Орджоникидзе. Об этом рассказали в МЧС России 23 апреля.

"Пожар" вспыхнул в коридоре на шестом этаже. Все люди выходили на улицу на специализированную площадку в безопасную зону. Однако, согласно легенде, двое сотрудников остались в заложниках. Одному из них помогли выбраться при помощи спасательного устройства по маршевой лестнице, второго эвакуировали с использованием автолестницы.

Подобные практические тренировки помогают человеку четко скоординироваться в ситуации и принять меры по защите себя и окружающих в случае беды. Пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу