Антитеррористические учения с оружием и заложниками прошли в школах Петербурга

Сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии задержали условных преступников.

В школе №706 Московского района отработали сценарии с вооруженным нападением и атакой беспилотника. В школах Петербурга прошли антитеррористические учения. Их цель — проверить работу систем безопасности, тревожных кнопок и камер наблюдения. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Сценарии отрабатывали разные. Например, в школе №706 Московского района по легенде двое учеников пронесли оружие и ранили охранника. Сотрудники учреждения немедленно объявили тревогу. Условные злоумышленники пытались проникнуть в классы, чтобы взять детей в заложники, но школьники забаррикадировались в кабинетах. За несколько минут прибывшие росгвардейцы задержали и обезвредили "преступников".

Директор школы Галина Цой пояснила, что учения нужны, чтобы каждый сотрудник в реальной опасности знал, как действовать и оказывать помощь, а дети могли без паники покинуть здание или найти безопасное место и ждать экстренные службы. В рамках тренировок также отработали действия при атаке беспилотника. По легенде, дрон врезался в школьное здание. Учителя оградили опасную зону и эвакуировали детей. В учениях участвовали сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что школа с бассейнами и лабораториями на Пискаревском проспекте готова на 77%.

Фото: скриншот репортажа телеканала "Санкт-Петербург"