Число въехавших в Россию финнов сократилось почти в 12 раз с 2023 года

С ноября 2023 года национальное правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией из-за "неконтролируемого потока беженцев".

Свыше шести тысяч граждан Финляндии въехали на территорию России в 2025 году. Соответствующее данные привели журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на статистические материалы. В СМИ уточнили, что показатель практически в 12 раз меньше того, что наблюдался между странами до закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов, размещенных на государственной границе в 2023 году.

В нашу страну за прошлый год въехали 6 023 гражданин Финляндии. Преимущественно иностранцы пересекали границу в пешем порядке. Речь идет о 2 717 случаях. На автомобиле в Россию приехало 2 353 человека. Еще 943 финна пересекли границу на самолете, восемь - водным транспортом и двое - по железной дороге. Частную цель визита указали 2 434 гражданина соседнего государства, свыше 1 650 человек въехали как туристы, а еще 1 578 человек указали деловую цель визита. Также 178 иностранцев указали целью своей поездки работу. Около 150 человек въехали в Россию в качестве обслуэживающего персонала, а 33 - для учебы.

Напомним, что в 2023 году в Россию из Финляндии въехали 69 363 иностранных гражданина, а в 2024-м - 5 921 человек.

Фото: pxhere.com