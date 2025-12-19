Марк Эпископос напомнил о потере доверия к НАТО.

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос отметил важность заявления главы министерства по иностранным делам Финляндии Элины Валтонен об украинском кризисе. Своим мнением западный аналитик поделился с подписчиками через социальные сети.

Именно из-за этой проблемы многие эксперты предостерегали европейских лидеров от отождествления безопасности Украины с европейской безопасностью или от предположения, что доверие к коллективной обороне НАТО зависит от исхода конфликта. Марк Эпископос, эксперт

Напомним, что на минушей неделе властям их Хельсинки не понравились используемые американскими чиновниками формулировки о гарантиях безопасности для киевского режима, "подобные статье 5" устава НАТО. Такими сведениями с аудиторией поделились авторы издания The Politico. По данным СМИ, этот вопрос обсуждался на рабочей встрече Элины Валтонен с законодателями из Вашингтона. Европейский политик предостерегла, что это решение со стороны Белого дома может привести к смешению гарантий Североатлантического военного альянса с двусторонними обязательствами перед Украиной.

Mark Episkopos, PhD